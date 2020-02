Canadese nabestaanden vliegramp klagen Iran en ayatollah Khamenei aan voor 1 miljard

Podcast Aangrijpen­de brieven uit de Hongerwin­ter: toen suikerbiet en bloembol een ‘delicates­se’ waren

15:04 ,,Het is een taboe-onderwerp,” stelt verslaggever Bob van Huet in de podcast Achter het Verhaal. Veel overlevenden van de Hongerwinter hebben nooit met hun kinderen gesproken over hun ervaringen tijdens de winter van 1944-1945. ,,Dat merkten we ook aan de brieven die we binnenkregen op de redactie. Het is 75 jaar geleden gebeurd. Veel overlevenden voelen ook wel dat als zij hun verhaal nog kwijt willen, dit wellicht het moment is.”