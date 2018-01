Cao-rel: ‘Korpschef Akerboom komt niet voor zijn politiemensen op’

Politiemensen, vakbondbestuurders en Tweede Kamerleden oordelen fel over de opstelling van korpschef Erik Akerboom, die samen met justitieminister Grapperhaus een zogeheten inzetbrief heeft ondertekend. In die brief staan de uitgangspunten van de werkgever - het ministerie van Justitie en Veiligheid - in de komende cao-onderhandelingen van de Nationale Politie.

Waar de korpschef voorheen een neutrale positie innam in de onderhandelingen tussen vakbonden en ministerie, kiest de in 2016 aangetreden Akerboom als werkgever mee te praten. ,,Een bijzondere situatie”, reageren de voorzitters van politievakbonden NPB en ACP in een gezamenlijke reactie. ,,Dom en ongepast”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak, die Kamervragen gaat stellen.

Woede over brief

Met zijn opstelling in de cao-onderhandeling dreigt de korpschef draagvlak onder zijn 65.000 medewerkers te verspelen. Volgens beide vakbonden zijn agenten uit het hele land ‘kwaad’ over de brief van Grapperhaus en Akerboom, die ,,na een loodzware reorganisatie van vier jaar” vragen om meer flexibiliteit. ,,Politiemensen hebben het gevoel dat ze nog meer moeten inleveren.”

In de inzetbrief, in het bezit van deze krant, schrijven Grapperhaus en Akerboom onder meer de Arbeidstijdenwet - die de politie jaarlijks zo’n 100.000 keer overtreedt – te willen versoepelen. Daarnaast pleiten ze voor ‘flexibelere arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden’.

'Geen mededogen'

,,We zullen het niet snel eens worden”, stelt ACP-voorzitter Gerrit van der Kamp, die niet uitsluit dat agenten recht tegenover hun korpschef komen te staan. ,,Als dit uitmondt in een conflict, weten we waar iedereen staat.” Jan Struijs van de NPB: ,,Akerboom toont zo geen mededogen naar zijn werknemers.”

Erik Akerboom laat via zijn woordvoerder weten in overleg met Justitie en Veiligheid aan te schuiven. ,,De minister van Justitie en Veiligheid is formeel gezien werkgever, maar er werd nadrukkelijk gestreefd naar een grotere rol van de politie in de voorbereiding en tijdens de onderhandelingen met de vakorganisaties. Dit verzekert politiedeskundigheid aan de overlegtafel en helpt de straks gemaakte afspraken zo efficiënt en effectief mogelijk in werking te laten treden.”

Hoger loon

Ministerie en politie zeggen ernaar te streven zoveel mogelijk met de vakbonden op te trekken: ,,We hebben hetzelfde gemeenschappelijke doel en zien uit naar constructieve gesprekken.”