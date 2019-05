Cardioloog, maar ook niet roomser dan de Paus: hakken, pizza's en werkweken van 70 uur

ASML trekt aan langste eind na grootscha­li­ge datadief­stal

14:06 In de geruchtmakende zaak over datadiefstal bij ASML door medewerkers heeft een Amerikaanse rechter het Veldhovense bedrijf in het gelijk gesteld. De chipmachinemaker krijgt bijna alle intellectuele eigendommen van XTAL in handen. Daarnaast moet het bedrijf een schadevergoeding betalen aan ASML van 845 miljoen dollar.