‘Carnaval is knuffelen en bier drinken, dus met 1,5 meter afstand, zie ik dat niet zitten’

Met dat dilemma worstelen de burgemeesters en daarom gaan de regio’s waar carnaval een traditie is deze week nog om tafel met minister Dilan Yesilgöz van Justitie & Veiligheid. In de hoop dat die een ‘oplossing’ biedt, zoals eerder ook de Formule 1-race in Zandvoort toch door kon gaan in coronatijd.



,,Bedoeling is kort gezegd dat er een gelijke aanpak komt voor carnaval, zodat alle gemeenten die meedoen dit op dezelfde manier veilig en verantwoord kunnen begeleiden. Dan hebben we het over de activiteiten van de carnavalsverenigingen, het carnaval in de horeca en het buitencarnaval”, zegt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, die bij de minister spreekt namens alle gemeenten in de veiligheidsregio Brabant-Noord.