Carnavalszondag: kop valt uit praalwagen boven op vrouw in Oldenzaal, topdrukte in Den Bosch

In de binnenstad van Den Bosch is het ‘ontzettend druk’, zegt de gemeente. Zij riepen even voor vieren op om niet meer naar de binnenstad te komen, maar het ‘elders’ te vieren. „Loop via de brede hoofdwegen en volg de aanwijzingen op de ledschermen”, adviseert de gemeente.

Bij een ongeval met een praalwagen in de Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal raakte zondagmiddag een toeschouwster gewond. Een onderdeel van de optochtwagen van Hoalthakkers uit Losser viel naar beneden en kwam bovenop de vrouw terecht. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis in Enschede gebracht.

Een gedeelte van de praalwagen viel naar beneden tijdens de optocht in Oldenzaal.

Het ongeval gebeurde op een van de drukste delen van de optochtroute. Hoe het onderdeel heeft kunnen losraken is nog een raadsel. „Alles was gecheckt en geborgd”, zegt een lid van de carnavalsvereniging. „We hebben alle veiligheidseisen nagevolgd. En we doen het al jaren zo. Gisteren was er niets aan de hand en vanmorgen toen we de praalwagen weer in elkaar hebben gezet ook niet.” De schrik bij de toeschouwers was groot, maar er ontstond geen paniek.

Het slachtoffer is een 39-jarige vrouw uit de Overijsselse plaats, meldt de politie. Haar verwondingen zouden volgens een woordvoerder niet levensgevaarlijk zijn. De bestuurder van de carnavalswagen is aangehouden. De politie laat weten het incident als verkeersongeval te onderzoeken.

Oud-prins carnaval overlijdt

In het Noord Brabantse Grave werden zaterdagavond de festiviteiten in de carnavalstent aan de Loswal gestaakt, omdat een oud-prins carnaval onwel werd en overleed. Het gaat om Harrie de Greeff (67) van carnavalsvereniging Pothuusburg. Rond 22.00 uur werd de ambulance gebeld, maar iedere hulp kwam te laat. Vanaf vandaag, zondag, gaat de activiteiten weer door.

Dit gebeurt op ‘uitdrukkelijke wens’ van de familie. Dat staat op de Facebookpagina van de carnavalsclub: ‘Zoals Harrie dat gewild zou hebben’. De Greeff was een bekende inwoner van Grave. Hij runde het gelijknamige familiebedrijf in caravans en campers.

Problemen met statiegeldbekers

In Den Bosch werd dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van statiegeldbekers, maar dit was geen unaniem succes. De herbruikbare bekers in ‘Oeteldonk’ moesten zorgen voor verkleining van de traditionele afvalberg. Tientallen horecabedrijven schenken in de bekers en vragen een euro statiegeld per beker. Maar dit verliep niet helemaal volgens plan, zegt branchevoorzitter Kuenen: vrijdag en zaterdag zijn het dubbele aantal bekers gebruikt dan verwacht. „Een aantal ondernemers heeft vrijdag en zaterdag geweigerd om het statiegeld te betalen.”

Op de Bossche Parade zien carnavalsvierders hoe het zit met statiegeldbekers.

Dat kan volgens Kuenen verschillende redenen hebben: ondernemers krijgen via de leverancier de afgesproken vergoeding, er is gebrek aan tijd om vuile bekers schoon te maken, en/of er is geen tijd om te controleren of de gebruikte bekers nog heel zijn. Vrijdagavond was er sprake was van overmacht, door onder andere een pinstoring. Overleg op zondagochtend moet de komende dagen makkelijker maken. De regeling zorgde er volgens Kuenen wél voor dat er wél ‘aanmerkelijk minder afval’ op straat te zien was dan gebruikelijk.

Carnavalsafval niet opgehaald

Komende woensdag zal er in Den Bosch en Maastricht veel carnavalsafval niet worden opgehaald, omdat gemeenteambtenaren, waaronder personeel van de stadsreiniging, vanaf dat moment een week gaan staken. Dat zegt vakbond FNV, die de staking organiseert. De ambtenaren willen een hoger loon en automatische compensatie voor de inflatie in de cao van volgend jaar.

De stakers zijn zich er bewust van dat hun werkonderbreking overlast zal veroorzaken in de zuidelijke steden, omdat daar tot dinsdag carnaval wordt gevierd, aldus Thom Josten van FNV Overheid bestuurder. „Het liefst werken zij zoals gewoonlijk hard door om Maastricht ‘sjiek en sjoen’ te houden, want ze zijn enorm trots op hun stad. Toch legt men het werk neer om voor zichzelf op te komen.”

