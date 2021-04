Carrièreswitch voor Klaas Dijkhoff, hij begint eigen bedrijf: ‘Heel veel zin in’

Jihadbruid Fatima H. draait vier jaar de cel in na ontsnap­ping uit Syrisch detentie­kamp

15:05 Jihadbruid Fatima H. is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Dat is net zoveel als werd geëist tegen de vrouw die tot het allerlaatste moment in Syrië verbleef, waar ze naartoe ging om deel uit te maken van het inmiddels ingestorte kalifaat van IS. Met hulp van een Nederlander wist ze uit een detentiekamp in Syrië te ontsnappen.