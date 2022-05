Cashvrij maken zwembad leidt tot bedreiging, personeel wil zelfs stoppen: ‘Te bizar voor woorden’

Voi­ce-verdachten Ali B, Jeroen Rietbergen en Martijn N. worden nog deze maand verhoord

Drie van de vier verdachten in het strafonderzoek rond talentenjacht The Voice of Holland worden deze maand gehoord. Regisseur Martijn N. is maandag aan de beurt, zeggen bronnen rond het onderzoek. Voormalig coach Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen mogen later deze maand bij de politie hun kant van het verhaal doen.

11 mei