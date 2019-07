Cato (95) is rotzooi in de berm zat en ruimt die daarom maar zelf op

Onder de oude beuk glinsteren twee lege blikken Pitt-bier in de zon. Verderop ligt een lege fles whiskey. De wielen van de rollator zwieren moeizaam door het mulle zand als Cato Smetsers-Machielsen naar de berm loopt. ,,Belachelijk dat op zo'n stukske al zoveel blikskes liggen", zegt ze. ,,Dat is toch jammer van de natuur.”



Ontelbare keren heeft Cato Smetsers-Machielsen(95) over deze zandweg op Landgoed De Baest in Oirschot gelopen. Door weer en wind. Maar de rotzooi in de berm stoort haar zo erg, dat ze heeft besloten om het dan maar zelf op te ruimen. ,,Ik liep hier samen met mijn zoon Henk toen we al die rotzooi zagen liggen. Toen zijn we het maar gaan oprapen en hadden we in een mum van tijd het mandje van mijn rollator vol.”



De zandweg tussen het Wilhelminakanaal en het viaduct over de A58 is al sinds jaar en dag de favoriete wandelplek van Smetsers-Machielsen. Het is mede aan haar dagelijkse ronde over het landgoed te danken, dat ze nog altijd zo vief en kwiek is. Zonder enige moeite kan ze met gestrekte benen, haar handen plat op de grond leggen.