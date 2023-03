CBS: uitstoot broeikasgassen was 9 procent lager in 2022, Urgendadoel nu wel gehaald

Reacties op Mark Rutte bij VI: ‘Hij vertrok huiswaarts zonder één schramme­tje te hebben opgelopen’

‘Als VVD-stemmer had René van der Gijp zich best wat kritischer kunnen uiten. Het helaas zo bekende gehinnik van hem hebben we nu zo langzamerhand wel gehoord’ en ‘Ik wens Tom Egbers, Janke Dekker en hun gezin sterkte in deze moeilijke tijd. En verder hoop ik dat we elkaars koppen eens gaan sparen in het besef dat niemand zonder zonde is’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 15 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.