CBS: vorig jaar 19.400 mensen overleden aan Covid-19

klachtbrief Ophef binnen grote politie­bond over 'doofpot' rond voorzitter: 'Mijn ACP-hart bloedt’

Binnen politiebond ACP is consternatie ontstaan over de afhandeling van een extern onderzoek naar Gerrit van de Kamp. Meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van de vakbondsvoorzitter zijn ‘stelselmatig in de doofpot gestopt’, schrijft een vooraanstaand bestuurslid in een vernietigende brief aan leden van de ACP.

30 maart