Cecilia (47) wist dat gescheiden Rinus nooit helemaal voor haar zou gaan

Het Nederlands blijft belangrijk in het sociale verkeer: ‘Het gaat goed met onze taal’

12:01 Het gaat goed met de Nederlandse taal. In Nederland en Vlaanderen blijft het de dominante taal in het sociaal verkeer en ook in Suriname is het Nederlands nog steeds erg belangrijk. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Taalunie, de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt. ,,Er zijn slechts een paar kleine hoekjes in de samenleving waar het Nederlands onder druk staat.’’