Cees (82) schreef de koning een brief over zijn eenzaamheid (en kreeg antwoord)

Hij wil graag vertellen wat hij de koning meldde. Vrijdag is het twee jaar geleden dat zijn Nellie overleed. Cees de Leeuw uit Oud-Vossemeer ziet er al dagen tegenop. Sinds de dood van zijn vrouw, met wie hij 6 jaar verkering had en 57 jaar getrouwd was, veranderde alles. Rouw en eenzaamheid slopen in zijn leven. Na Nellie reed hij nog dertien keer naar kerkhof en crematorium. Iedereen om hem heen overleed in een tijdsbestek van een paar jaar: broer, neven, buren, vrienden.