Cel geëist tegen voormalig PVV’er Hero Brinkman wegens lekken informatie

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een half jaar cel geëist tegen oud-PVV’er en voormalig politieman Hero Brinkman. Het gewezen Kamerlid stond in de rechtbank in Amsterdam terecht voor het lekken van vertrouwelijke politie-informatie.

In 2016 en 2017 zou Brinkman (56) herhaaldelijk gegevens hebben verstrekt aan een journalist van De Telegraaf. De krant maakte daarvan volgens het OM gebruik voor zes artikelen, onder meer over terrorisme. In al die artikelen dook vertrouwelijke informatie op, aldus het OM, dat meent dat niemand anders dan Brinkman het lek kan zijn geweest.

Volgens justitie bestaat het motief van Brinkman uit ‘een waaier aan redenen’. Dat hij boos was op de politie vormt de kern daarvan. Nadat Brinkman de PVV had verlaten, keerde hij terug bij de politie in Amsterdam, waar hij eerder ook werkzaam was.

Hetze

Vervolgens heeft de politietop hem stelselmatig gedwarsboomd, meent hij. Zijn advocaat betoogde dat de politie ‘een hetze’ tegen hem heeft gevoerd, om hem te bewegen ontslag te nemen. In 2018 werd Brinkman ontslagen.

Brinkman ontkende bij de rechtbank stellig dat hij zijn ambtsgeheim heeft geschonden. De politie was volgens hem blind voor de gevaren van een terroristische aanslag in Amsterdam. ,,Ik ben vijf jaar lang door de politieleiding in het ootje genomen. En vervolgens laat men een hele groep terreurdaders lopen.”

Hij zou slechts een geanonimiseerd dossier aan de journalist hebben gegeven, dat betrekking heeft op zijn ontslagperikelen. ,,Ik heb 33 jaar bij de politie gewerkt. Ik heb nog nooit iets gelekt, aan niemand. Ik was een doodeerlijke politieman.”

Volgens het OM bevatte dat dossier ook stukken uit strafrechtelijke onderzoeken, die hoe dan ook geheim hadden moeten blijven.

Openheid van zaken

Volgens het OM heeft Brinkman geen openheid van zaken gegeven. De officier van justitie wees ter onderbouwing van haar eis op documenten die zijn gevonden bij Brinkman thuis en in zijn auto. In de eis hield de officier rekening met het feit dat de zaak lang heeft geduurd. Brinkman is daar volgens het OM vooral zelf de oorzaak van.

De oud-PVV’er heeft volgens justitie in politiesystemen ook personen nagetrokken op verzoek van zijn toenmalige vriendin, met wie hij later trouwde. Ook die aantijging wees hij van de hand.

De rechtbank doet uitspraak op 14 mei.

