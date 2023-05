Celine (4) zat levensgevaarlijk klem in stapelbed: ‘Ik had geen minuut later moeten binnenkomen’

Met video Weer code geel voor onweer en veel regen op één plek, problemen op Amsterdam Centraal door bliksemin­slag

Voor de tweede dag op rij heeft het KNMI code geel afgekondigd voor hevige regenval. Lokaal kan zo veel neerslag vallen, dat de riolering het niet meer aankan. Zaterdag gebeurde dat al in het Groningse Haren, zondag hebben meerdere plaatsen in Brabant hier last van. In Amsterdam is het treinverkeer verstoord door blikseminslag.