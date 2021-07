Celstraf en tbs voor belager van koosjer restaurant HaCarmel in Amsterdam

De straf is nagenoeg gelijk aan wat het Openbaar Ministerie had geëist. Tbs is ook opgelegd voor ontucht, vanwege aanranding van een vrouw in de tram. Saleh A. is volgens de rechtbank sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.



,,Hij had als doel een deel van de bevolking ernstige vrees aan te jagen. Hij had een terroristisch oogmerk, deed aan vijanddenken en er was sprake van radicalisering,” aldus de rechter. Daarnaast had hij ernstige depressies en trauma’s en gebruikte hij cannabis. ,,Hij is verstandelijk beperkt en is nauwelijks te sturen. Er is kans op recidive.”