Celstraffen voor neersteken ex-verdachte Puttense moordzaak

De man (25) en vrouw (19) stonden in juni langs de kant van de weg te zwaaien. Zij waren onder invloed van drank en drugs. Viets zat met zijn vijftienjarige dochter in de auto en stopte om hulp te bieden. Hij werd vervolgens zonder aanleiding met een mes gestoken . Zijn dochter zag hoe hij werd gestoken en kon niet te hulp schieten omdat ze werd tegengehouden door de Poolse vrouw. Het tegenhouden van de dochter ziet de rechtbank als medeplichtigheid aan de poging tot doodslag.

Waanideeën

De daders hadden die avond samen een gram speed (amfetamine) gebruikt, waarbij ze nog een aantal glazen wodka hadden gedronken. Zij kregen hierdoor waanideeën, dachten dat mensen in hun omgeving hen iets aan wilden doen en dat Viets in het complot zat. Het Openbaar Ministerie had celstraffen van negen en vier jaar tegen de man en vrouw geëist . De straffen vallen lager uit omdat de daders volgens de rechtbank op dat moment niet volledig toerekeningsvatbaar waren, maar de rechter houdt ze wel verantwoordelijk voor hun middelengebruik. Ook moeten de daders de slachtoffers een schadevergoeding van tienduizenden euro's betalen.

Puttense moordzaak

Wilco Viets wilde graag in de anonimiteit blijven na turbulente jaren, hij zat jarenlang ten onrechte in de cel. De Puttenaar werd in 1995 samen met zwager Herman du Bois - in de zogenoemde Puttense moordzaak - onterecht veroordeeld tot tien jaar cel. Dat alles voor de verkrachting van en de moord op stewardess Christel Ambrosius (23). De zaak wordt gezien als één van de grootste rechterlijke dwalingen ooit in Nederland. Pas na zijn straf werd Viets vrijgesproken.