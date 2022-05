C&A-telg Brenninkmeijer in beroep tegen straf voor rellen, justitie vroeg vrijspraak

Ansgar John Brenninkmeijer gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot 4 dagen cel en een werkstraf vanwege wangedrag tijdens een coronademonstratie op het Museumplein in januari 2021. De reden: het Openbaar Ministerie had vrijspraak gevraagd, maar de politierechter veroordeelde de telg uit de C&A-familie Brenninkmeijer toch.

Brenninkmeijer werd maandag veroordeeld vanwege zijn ‘aandeel’ in de rellen op het Museumplein. Zelf zegt hij dat hij slechts tussen de ME’ers door wilde fietsen om er vandoor te gaan. En daar zijn beelden van. Op die beelden is te zien dat hij door ME’ers tegen de grond wordt gewerkt. ,,In elkaar geslagen,” zegt Brenninkmeijer. Op de beelden gaat Brenninkmeijer, als hij is tegengehouden, niet meteen liggen en krijgt een paar klappen.

Het Openbaar Ministerie vond dat uit de beelden bleek dat Brenninkmeijer niks verkeerds deed en vroeg om vrijspraak, bevestigt een woordvoerder. De politierechter zag het echter anders en veroordeelde de telg uit de beroemde C&A-familie wel.

Alle reden voor Brenninkmeijer om in hoger beroep te gaan. ,,De politierechter legde hem een lagere straf dan zijn norm op ‘omdat u helemaal niet agressief was’. Dat is dus tegenstrijdig. Het is een erg particuliere mening van de rechter,” zegt Brenninkmeijers advocaat Jurjen Boorsma. ,,Er waren geen rellen meer. Hij reed niet expres hard op agenten in met zijn fiets. Integendeel, ze omsingelden hem toen hij tussen hen door wilde fietsen en sloegen hem van zijn fiets af. De politierechter vond dat vreemd genoeg terecht.”

Wereldrecord roeien

De 52-jarige Ansgar John heeft een rijke carrière. Hij groeide op in Londen en New York, bouwde een managementloopbaan op bij grote bedrijven in de detailhandel en werd daarna actief in de beleggingswereld. Hij haalde volgens zijn eigen biografie zelfs ooit het wereldrecord afstand roeien in 24 uur, samen met vijf vrienden. Brenninkmeijer trad ook op als gastdocent op hogescholen.

Tijdens de coronacrisis liet hij zich vooral gelden als tegenstander van de regels en de aanpak. Wekelijks demonstreerde hij op de Dam in Amsterdam.