Cevat werd 25 keer beschoten toen hij z'n hond uitliet: hij overleed ter plekke

Verdachte van dubbele gezins­moord Geldermal­sen overleden in Duits ziekenhuis

De verdachte in de zaak Geldermalsen is zondag overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Joost M. (40) werd dinsdag opgepakt in Duitsland en zat daar ook vast, maar werd donderdagochtend in zijn cel gevonden nadat hij had geprobeerd zich van het leven te beroven. Hij lag nadien in kritieke toestand in het ziekenhuis.

15 mei