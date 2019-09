Chaos in en rond Ede: kom niet naar Ginkelse heide voor herdenking

De herdenking van Market Garden, 75 jaar geleden, zorgt voor verkeersdrukte rond Ede. Zo heeft het verkeer op de A12 tien minuten vertraging tussen knooppunt Waterberg en Oosterbeek. Bovendien is bij knooppunt Grijsoord één rijstrook afgesloten van de snelweg vanwege het evenement.



De ANWB verwacht dit weekeinde veel drukte op de Gelderse wegen vanwege evenementen. Naast de herdenking van Market Garden is ook het Fruitcorso in Tiel.



Een woordvoerder van de gemeente Ede verwachtte eerder vanochtend weinig overlast voor het verkeer. ,,Er is wel wat vertraging. Maar het evenement is met militaire precisie voorbereid.”