Chaos op A27 bij Utrecht na kettingbotsing met vrachtwagens, weg weer vrij

Ons land zal er anders uitzien als alle waterplan­nen doorgaan

Het kabinet wil dat we zuiniger omgaan met drinkwater en wil in grote delen van het land het grondwaterpeil verhogen. Het zijn slechts enkele voornemens om Nederland voor te bereiden op de toekomst. De gevolgen zullen ingrijpend zijn voor iedereen, maar helaas is het nodig, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

27 november