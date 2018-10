'Chaos op Schiphol bij harde brexit door langere wachttijden'

Schiphol dreigt vast te lopen als de EU en de Britten geen deal sluiten over de brexit. Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk staan dan veel langer in de rij bij de paspoortcontrole. De extra wachttijd kan oplopen tot ruim een uur.

De tijd die binnenkomende Britten nu nog kwijt zijn aan de paspoortcontrole is gemiddeld 25 seconden per persoon. Maar als het land straks niet meer bij de EU hoort – en er geen afspraken worden gemaakt – loopt die wachttijd op naar 40 tot 45 seconden per persoon. Dat blijkt uit interne berekeningen.



Het verschil van 15 tot 20 seconden lijkt niet veel, maar de wachttijd kan bij een vliegtuig met tweehonderd passagiers oplopen naar vijftig minuten tot ruim een uur.

Quote Veel marechaus­sees stappen over naar de politie, omdat de arbeids­voor­waar­den daar beter zijn Sven Schuitema, voorzitter Marechausseevereniging

Volgens voorzitter Sven Schuitema van de Marechausseevereniging is er te weinig mankracht om de dreigende wachtrijen weg te werken. ,,Veel marechaussees stappen momenteel over naar de politie, omdat de arbeidsvoorwaarden daar beter zijn. Dat betekent dat er gaten vallen.”

Frustratie

Schiphol moet bij een harde brexit rekening houden met langere overstaptijden, lange rijen en gefrustreerde reizigers. ,,De kans bestaat inderdaad dat het langer gaat duren”, zegt woordvoerder Hans van Kastel van Schiphol. ,,De marechaussee moet dan namelijk meer handelingen uitvoeren bij de paspoortcontrole. Dat kan iets betekenen voor de snelheid en de beleving van passagiers op de luchthaven.”



De luchthaven is ‘in gesprek’ over dit probleem. ,,We brengen in kaart welke scenario’s er mogelijk zijn om de gevolgen te minimaliseren”, aldus Van Kastel.



Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigt dat alle Britten na de brexit beschouwd worden als reizigers uit een ‘derde land’, die extra moeten worden gecontroleerd.

Vijf miljoen Britten