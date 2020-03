Chaotische taferelen op scholen: half lege klassen en groepen naar huis

Op basisscholen ontstaan ‘chaotische taferelen’. Leraren staan op steeds meer plekken voor halve klassen of zitten zelf met een snotneus of hoest thuis. ,,Het is lastig om de lessen zo door te zetten.’’

Omdat alle kinderen en leraren met lichte verkoudheidsverschijnselen thuis moeten blijven, ontstaan er meer en meer ‘chaotische’ situaties op basisscholen. Er zijn al leraren die melden dat de helft van hun klas er niet is, er zijn scholen waar acht van de tien leraren met een snotneus of hoest thuiszitten. Daardoor is het lastig om de lessen door te zetten en goed onderwijs te bieden.

Uit een poll op de Facebookpagina van PO in Actie blijkt dat 1300 leraren veel meer ziekmeldingen zien dan normaal. Een kleine 800 leraren zegt dat er al klassen naar huis zijn gestuurd. Een twintigtal geeft aan dat de school minimaal een dag dicht is of is geweest. Daarnaast zijn er ook nog honderden leraren die iets meer zieke leerlingen hebben. ,,Misschien is het voor een dag te overzien als je een derde of de helft van je klas mist, maar niet voor lange tijd. Die kinderen missen van alles en moeten dat later inhalen’’, stelt Jan van de Ven van de nieuwe beroepsorganisatie Lerarencollectief.

De leraren proberen de lessen zo goed en zo kwaad als dat kan door te zetten. Maar, zegt Jeroen Goes van het Gelderse schoolbestuur Fluvium, dat valt niet mee als 20 tot 30 procent van de leerlingen ziek of uit voorzorg thuiszit. ,,Ouders vragen om thuiswerk, maar leraren kunnen niet én voor de klas staan én allerlei pakketten maken voor leerlingen die thuiszitten. Ze staan echt in een spagaat. Het is natuurlijk lekker rustig in de klas, maar dit schiet niet op.”

Duidelijkheid

De scholen snakken naar duidelijkheid. Nu zien ze ouders het heft in handen nemen en kinderen uit voorzorg thuis houden. Ook onder leraren is grote onvrede. Ze begrijpen niet dat half Nederland moet thuiswerken, maar dat zij nog voor hele groepen kinderen moeten staan. ,,Veel leraren zijn zelf ook opa of oma of ze hebben een kwetsbare gezondheid, familieleden met een kwetsbare gezondheid. In de landen om ons heen worden scholen wel gesloten. Hoe lang is deze situatie houdbaar’’, zegt Van de Ven.

Overigens geven ook heel veel leraren in de poll aan dat ze niets van het coronavirus merken, namelijk 1900. ,,Die groep wordt naar verhouding wel kleiner, maar er zijn dus veel plekken waar de scholen gewoon doordraaien. Dat is toch ook opvallend’’, aldus Van de Ven.

De Vrije School in Den Haag geeft maandag alleen 's ochtends les. Directeur Niels Schieman heeft besloten om de middag te gebruiken om te praten over hoe verder. ,,De maatregelen zoals die nu gelden zijn niet werkbaar. Tien tot twintig procent van mijn leraren is er niet, omdat ze keelpijn hebben dus er zijn al groepen naar huis. En in andere klassen missen we soms wel eenderde van de kinderen, waardoor zij de lesstof niet meekrijgen.” Als de scholen zo moeten doorgaan, wil Schieman alle lessen laten vervallen en in de ochtenden opvang gaan verzorgen.

Maar het liefst ziet deze schooldirecteur een sluiting. ,,Dan kunnen we pas weer goed lesgeven", betoogt hij. De leraren zullen zich buigen over les op afstand, waardoor alle kinderen weer kunnen meedoen. ,,De kinderen kunnen thuis oefenbladen maken, die digitaal naar de leraar sturen en ze krijgen direct feedback. Nu is het onderwijs veel te versnipperd.”

Werkpakketten

Quote We hebben al procedures voor leerlingen die in het ziekenhuis belanden Harrie van de Ven, schoolbestuur Optimus Achter de schermen houden scholen er wel rekening mee dat er alsnog een sluiting komt. Ze werken aan manieren om leerlingen thuis aan het werk te houden. ,,We hebben al procedures voor leerlingen die in het ziekenhuis belanden en kijken of we die voor een grotere groep kunnen inzetten’’, vertelt Harrie van de Ven van schoolbestuur Optimus. Ook zijn er al uitgeverijen die gratis toegang geven tot online lesmaterialen, werken scholen aan scenario's om de kinderen allemaal een chromebook mee naar huis te geven en denken ze na over werkpakketten voor de groepen 3 tot en met 8. Bovendien kijken ze hoe ze online contact met de klas kunnen houden, bijvoorbeeld door op een vast tijdstip met zijn allen ergens in te loggen.



Op middelbare scholen is er grote zorg om de examens die voor de deur staan. Als er écht een sluiting komt, wat betekent dat voor de examenkandidaten? Het College voor Toetsen en Examens houdt vooralsnog vast aan de planning. Mochten er leerlingen in quarantaine moeten, kunnen scholen de regels aanhouden die nu ook gelden bij ziekte of overmacht.

Overigens zeggen de overkoepelende onderwijsorganisaties de lijn van het RIVM en de overheid te volgen, omdat ‘zij de deskundigen zijn’.