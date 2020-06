Charges richting misdragende jongeren in binnenstad Helmond

De politie voerde enkele charges uit en pakte twee jongeren op. Wat later op de avond kwam ook de ME ter plaatse om de straat schoon te vegen. Beelden van vluchtende jongeren werden volop gedeeld op social media.

De politie riep aan het einde van de avond iedereen op om zo snel mogelijk weg te gaan uit het gebied. ,,Dit gedrag wordt uiteraard niet getolereerd”, waarschuwde een politiewoordvoerder. ,,We zullen handhavend optreden waar dat nodig is. We doen vooral een oproep op het gezond verstand van iedereen: ga naar huis en houd je aan de regels!” Daarbij werd gedoeld op het niet in acht nemen van de anderhalve meter maatregel.

De politie stond al de hele avond paraat omdat er eerder op de dag weer berichten op social media verschenen over een bokspartij die om 18.00 uur zou plaatsvinden bij het Johan Cruijf Court. Een flyer met de tekst ‘no pain, no gain’ ging rond.

Illegale bokspartijen

Sinds het begin van gisteravond waren er voortdurend veel jongeren op straat aanwezig, met name op de hoek van de Heistraat en het Advocaat Botsplein bij supermarkt Lidl. De politie was aanvankelijk met vijftien tot twintig man in de Heistraat om de boel onder controle te krijgen, maar later rukten veel meer agenten uit. Op het Stationsplein verzamelden zich tientallen dienders in politieauto’s.