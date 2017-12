Chauffeur blokkeert A2 om slachtoffer te beschermen: 'Wat moet je anders doen?'

Update Wrak gevonden bij zoekactie vermiste sportvissers, lichaam aangespoeld

14:22 Bij de grote zoekactie naar drie vermiste sportvissers bij Neeltje Jans in Zeeland is een lichaam gevonden. Het lijk is aangespoeld in een haven aan de oostkant van het werkeiland. Eerder vandaag werd ook al een wrak gevonden. Inmiddels is bekend dat de vissers uit de regio Eindhoven komen.