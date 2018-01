Chauffeurs moesten van baas rijden in storm: 'Geen gelul, gewoon de weg op'

De matrixborden boven de weg worden, volgens Rijkswaterstaat, nooit voor waarschuwingen gebruikt. Alleen voor het aangeven van omleidingen, zoals die donderdag ook werden gemeld. Het inzetten van de borden met een Engels vertaalde waarschuwing lijkt niet de oplossing. ,,In het geval van extreem weer zijn er vaak zoveel incidenten dat je al je borden al nodig hebt om het verkeer te sturen.”



Volgens Rijkswaterstaat hebben chauffeurs ook een eigen verantwoordelijkheid. ,,We proberen iedereen zo goed mogelijk op dit soort dingen te attenderen, maar de chauffeurs maken uiteindelijk zelf de afweging of ze wel of niet de weg opgaan'', aldus de wegbeheerder. De transportsector gaat binnenkort met Rijkswaterstaat om de tafel over maatregelen bij extreem weer.



Een rijverbod voor vrachtauto's bij code rood is een van de gespreksonderwerpen. TVM ziet daar niets in. ,,Dat gaat veel te ver, je moet de bal vooral neerleggen bij de ondernemers en chauffeurs zelf. Die moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen", aldus een woordvoerder. Ook branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) is geen voorstander van zo'n verbod.