Cheeta grijpt Duitse jongen in Beekse Bergen: 17-jarige met bijtwonden naar ziekenhuis

Auto met kalasjnik­ov en flessen benzine gevonden bij huis Belgische minister, vierde verdachte nog voortvluch­tig

De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wordt extra streng beveiligd nadat bij zijn villa in Kortrijk een auto met Nederlandse nummerplaten werd aangetroffen waarin onder meer een kalasjnikov lag. Ook zijn er spanbanden gevonden, waarmee iemand vastgebonden kan worden. Drie Nederlandse verdachten (20, 29 en 48 jaar) zijn opgepakt in Den Haag en Leidschendam. Een vierde verdachte is nog op de vlucht.

24 september