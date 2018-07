Chef-dirigent Concertgebouworkest beschuldigd van aanranding

In 1996 zou Gatti de Amerikaanse sopraan Alicia Berneche in Chigaco een extra oefensessie hebben aangeboden, waarna hij haar bij het plannen van een afspraak in de kleedkamer bij de billen greep en zijn tong in haar mond duwde. Iets soortgelijks zou de Duitse sopraan Jeanne-Michèle Charbonnet in 2000 in Bologna zijn overkomen. ,,Ik duwde hem weg en ben de kamer uitgerend", zegt Charbonnet daarover. Ze zou nooit meer ingehuurd worden door het bedrijf waarmee ze op dat moment werkte.