Chihuahua's eten knakworsten gevuld met giftige pillen: ‘Ze zijn doodziek’

Haar vier chihuahua's zijn nog steeds doodziek en kijken wazig uit hun ogen. Ze liggen levenloos op de grond en Witjes kijkt om de paar minuten of ze nog ademen. ,,Ze zakken door hun pootjes, hijgen en hoesten. Ze hebben moeite met ademen en vallen om. Ze geven over en draaien de hele tijd met hun hoofd.” Alsof ze net uit de draaimolen komen, zegt ze.



Witjes zegt dat de dierenarts haar vertelde waarschijnlijk niks te kunnen betekenen, omdat pas een paar uur na de vergiftiging ontdekt was dat de honden ziek waren. Het gif zat toen al uren in hun lichaam. ,,Ik heb twee klinieken gebeld. Beiden vertelden ze me hetzelfde verhaal: langskomen heeft weinig zin, omdat het gif te lang in hun lichaam zit.”



Dierenkliniek Smarius zegt in een reactie op Facebook dat de chihuahua-eigenaresse langs mocht komen om te kijken hoe de honden eraan toe waren. ,,Aan het verhaal te horen was het erg ernstig dus konden we niet beloven dat ze het gingen overleven. De eigenaar van de honden heeft achteraf teruggebeld en gezegd dat ze niet kwamen en gingen aankijken of ze de volgende ochtend nog leefden.”