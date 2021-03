China bant D66'er Sjoersma en Nederlandse EU-ambassadeur

China legde sancties op tegen in totaal tien andere Europeanen en stelt dat er sprake is van het schenden van China’s belangen en soevereiniteit en het verspreiden van leugens en desinformatie. Sjoerdsma is waarschijnlijk uitgekozen omdat de Tweede Kamer op zijn initiatief vorige maand een motie aannam waarin werd uitgesproken dat er een genocide van Oeigoeiren plaatsvindt in China.

Sjoerdsma zegt dat hij ‘niet zal zwijgen’ zolang de genocide op de Oeigoeren voortduurt. ,,China laat zich op deze manier enorm kennen. Dit bewijst dat het land gevoelig is voor druk van buiten.” Sjoerdsma hoopt dat veel van zijn Europese collega’s zich nu uit gaan spreken tegen mensenrechtenschendingen. ,,Samen kunnen we een vuist maken.”

‘Onacceptabel’

De Chinese ambassadeur werd op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen door een hoge ambtenaar; minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vergaderde vandaag in Brussel. ,,Het is onacceptabel dat democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, mensen die ons land vertegenwoordigen in Den Haag, Brussel of waar ook ter wereld, worden getroffen door dit soort sancties.” Hij wijst op het verschil tussen de Chinezen die op de EU-sanctielijst staan. ,,Dat zijn mensen die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, daar is zorgvuldig onderzoek naar gedaan.”

In de regio Xinjiang, in het noordwesten van China, worden in honderden kampen – die China zelf ‘opleidingscentra’ noemt – mogelijk tot een miljoen Oeigoeren vastgehouden. Deze islamitische bevolkingsgroep wordt door China gezien als afvallig. De Oeigoeren moeten bijvoorbeeld dwangarbeid verrichten op katoenvelden en in spinnerijen.

Sjoerdsma was vorig jaar niet welkom in Rusland, waardoor een werkbezoek van een Kamercommmissie werd afgeblazen. De D66’er bleek toen op de Russische sanctielijst te zijn geplaatst omdat hij zich al jaren kritisch uitlaat over Rusland, bijvoorbeeld vanwege de Russische houding in rond het neerhalen van vlucht MH17. Ook toen riep Blok de Russische ambassadeur op het matje. Dat leidde niet tot een ander standpunt.