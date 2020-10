China’s vaccin is bijna klaar, maar ver weg voor ons: ‘Westen bang voor Chinese invloed’

Terwijl heel Europa smacht naar een remedie tegen corona, wordt in een laboratorium in de Chinese hoofdstad Peking de laatste hand gelegd aan het eerste werkende vaccin. Waar westerse medicijnreuzen als AstraZeneca en Pfizer mikken op het eerste kwartaal van 2021 − ‘op z’n vroegst’ −, zegt een woordvoerder van de Chinese staats-farmaceut Sinopharm dat haar bedrijf het vaccin al binnen een paar weken op de markt denkt te brengen: ,,We mikken op november.”

Het megabedrijf staat niet alleen: ook de Chinese vaccinmakers CanSino en SinoVac zeggen dat ze vóór het einde van het jaar met een effectief vaccin op de proppen komen. De farmaceuten in kwestie doorlopen momenteel de laatste onderzoeksfase, waarbij de vaccins op tienduizenden proefpersonen worden getest.

Ieder jaar één miljard vaccins

Als alles volgens planning verloopt, liggen eind dit jaar ruim 600 miljoen coronavaccins op de plank. Met ingang van volgend jaar wordt de productiecapaciteit verhoogd naar zelfs enkele miljarden doses per jaar. Vaccins, zo stelt China, die nadrukkelijk óók zijn bestemd voor de rest van de wereld.

En laat er geen misverstand over bestaan: de Chinezen leveren geen broddelwerk. Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, volgt de Chinese ontwikkelingen met belangstelling: ,,Zover we nu kunnen oordelen, doen de Chinese vaccins kwalitatief niet onder voor de westerse vaccinprojecten. Wat ook in hun voordeel spreekt: alle informatie uit de eerste testfases is internationaal gedeeld. Dat was bijvoorbeeld deze zomer bij het Russische coronavaccin Sputnik niet het geval.”

De kans dat we op korte termijn ook in Nederland een coronavaccin van Chinese makelij krijgen, is echter bijzonder klein. Nederland heeft, samen met de andere lidstaten van de Europese Unie, vaccindeals gesloten met zes farmaceuten in Europa en de Verenigde Staten. Volgens ingewijden is een zevende deal in de maak met de Amerikaanse farmaceut Novavax. China lijkt buitenspel te staan.

Volgens een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is dat niet zo vreemd.

