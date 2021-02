Chocolatier levert gebroken harten door bezorgingsfout

Syrische lovebirds herenigd: ‘Dit keer vieren we voor het eerst sinds al die oorlogsja­ren Valentijns­dag’

De Syrische lovebirds Yussuf Mallouhi (36) en Haya Asaad (27) zijn in september herenigd. Het stel is dolgelukkig dat ze voor het eerst in jaren dit weekend de kans hebben hun Valentijnsdag samen te vieren. ,,Het was liefde op het eerste gezicht'', vertelt de stralende Yussuf in de Haagse Schilderswijk waar hij terechtkwam na zijn vlucht.