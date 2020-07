Christine (34) en Erwin (33) maakten hun dromen waar totdat hun helikopter crashte

Militair arts Iris moest het bericht een paar keer lezen. Er was een helikopter te water geraakt. Dit kon niet waar zijn, dacht ze op de marinebasis in Curaçao waar ze vorige week zondag zelf verbleef. Zoiets gebeurt werkelijk nooit. Maar toen ze belde om de informatie te verifiëren hoorde ze dat het goed mis was. Twee collega’s waren omgekomen, waaronder haar goede vriendin Christine. ,,Superonwerkelijk. Ik had haar de week ervoor nog gezien. Ben met haar aan boord van haar schip gegaan en we hebben nog op het strand gestaan. Ze had het ontzettend naar haar zin.’’