Chronische Lyme: ‘zo moe, alsof ik twee jaar niet heb geslapen’

Het is moeder Myra (46) die het halve gesprek tegen haar tranen vecht. Damian (14) is en blijft een ogenschijnlijk wat onverschillige puber, de ziekte van Lyme of niet. De ziekte van Lyme of niet? - dat is nou net een van die vragen die Myra soms aan het huilen maken. Damian vroeg het vorig jaar, toen het Zwijndrechtse gezin Verburg na een medische zoektocht van meer dan tien jaar op het punt stond om via een Duitse laboratorium de verlossende uitslag te krijgen. ,,‘Hoop je dat ik Lyme heb of niet?’”, peilde Damian. Myra heeft het er nog moeilijk mee. ,,Als ik ja zeg, zeg ik eigenlijk dat ik wil dat mijn kind ziek is. Maar ik dacht wel: dan is die slopende zoektocht eindelijk voorbij. Al wist ik ook: áls het Lyme blijkt te zijn, krijgen we de volgende bak met bagger.”