‘Circuit Zandvoort egaliseert duinen illegaal’

Stichting Duinbehoud en stichting Rust bij de Kust hebben een handhavingsverzoek bij de provincie Noord-Holland ingediend. Ze willen dat het provinciebestuur het werk stillegt, maar ze hebben er weinig fiducie in.

Simon Keijzer van de Dutch Grand Prix bevestigt dat er voorbereidende graafwerkzaamheden plaatsvinden, maar niet op de locatie waarvan de actiegroep het circuit beticht. ,,De foto die ze verspreiden is van de locatie die wordt gedoogd. En zijn dat duinen? Je kunt iedere hoop zand wel een duin noemen.’’ Volgens Keijzer is er niets illegaals aan. De vergunning is aangevraagd en de provincie gedoogt het werk omdat de vergunning eraan komt.

Circuit Zandvoort heeft haast. Er moet nog enorm veel gebeuren bleek bij een rondgang door AD en de tijd dringt. Op 3 mei wordt na 35 jaar de Grote Prijs van Nederland weer gereden op Zandvoort.

Een nieuwe gang naar de rechter vanwege de jongste graafwerkzaamheden zit er niet in, wat Van Broekhoven betreft. De milieuclubs proberen nu via Provinciale Staten het provinciebestuur bij te sturen. ,,Het bestuur laat over zich heen lopen door het circuit. Wat stelt het openbaar bestuur nog voor als dit zomaar kan?’’

Uitspraak

Dinsdag is de eerste uitspraak in een rechtszaak van de milieuclubs tegen het illegaal prepareren van het circuit voor de Dutch Grand Prix op 3 mei. Maandag dient er een nieuwe rechtszaak tegen Zandvoort, dan vanwege de stikstofuitstoot die het werk met zich meebrengt. De uitspraak op dinsdag kan de strijd een andere wending geven, als de rechter besluit dat er illegaal wordt gewerkt. Maar tot dusver ziet Van Broekhoven de steun voor Zandvoort alleen maar groeien. ,,De kans dat de Formule 1 doorgaat is groot. Er is een enorme bereidheid om het circuit te steunen.‘’