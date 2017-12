Circusartiesten gewond na val uit Wheel of Death in Apeldoorn

17 personen van 2017 'Je mag mij zo weer vergeten'

27 december We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen. Vandaag aflevering 13: Ybeltje Berckmoes was jarenlang het onbekendste Tweede Kamerlid, maar in 2017 zette ze zich op de kaart met een boek waarin ze alles vertelt over haar jaren bij de VVD. ,,Ik heb nergens spijt van.''