Clarinda belt direct 112 als haar ex met mes voor haar staat, maar dan steekt hij haar midden op straat dood

Reacties op masterplan onderwijs: ‘Er moet serieus gekeken worden naar een aanpak van de basis’

‘Waarom worden de veiligelanders én uitgeprocedeerden niet direct teruggestuurd?’ en ‘met het terughalen van Johan Derksen is het dieptepunt van de Nederlandse televisie bereikt’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 13 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

13 mei