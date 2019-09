Clash dreigt: boeren willen ondanks verbod met honderden tractoren de snelweg op

Duizenden boeren die morgen op het Malieveld gaan demonstreren voor een beter landbouwbeleid, dreigen het verbod om niet met hun tractoren over de snelweg te rijden, aan hun laars te lappen. Daarnaast weigeren ze tractoren bij het stadion van ADO Den Haag te parkeren. ,,We willen niet worden weggestopt. We gaan de stad in, hoe dan ook. Tot aan Het Torentje zullen ze ons zien.’’

Stichting Agractie, initiatiefnemer van het protest op het Malieveld, heeft meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Den Haag, OM en politie over de verkeersveiligheid. ,,Dat waren op zich goede gesprekken, maar als het gaat om het stallen van onze tractoren verschillen we van mening. Wij willen zichtbaar zijn, dat geldt ook voor onze voertuigen. We laten ons niet tegenhouden, geen haar op ons hoofd. Als de overheidsdiensten verstandig zijn, dan gedogen ze ons morgen. Het is de beste manier om de verkeersveiligheid te garanderen’’, aldus woordvoerder Arjen Schuiling namens Agractie.

Spoedoverleg

Vanmiddag is er spoedoverleg tussen de boeren, burgemeester Krikke van Den Haag, het OM en de politie over het garanderen van die verkeersveiligheid. De gemeente wil nog niet vooruitlopen op de uitkomst. Een woordvoerster laat weten ‘er hopelijk uit te komen’.

Een politiewoordvoerster meldt dat de trekkers dinsdag niet over de snelweg mogen. ,,Tractoren mogen 25 kilometer per uur rijden, dat verdraagt zich niet met de rest van het verkeer dat 120 of 130 km per uur rijdt. We zullen morgen heel goed in de gaten houden of er geen landbouwverkeer over de snelweg rijdt. Als dat wel het geval is, komen we in actie en begeleiden we de tractoren totdat ze van de snelweg af zijn’’, aldus woordvoerster Suzanne van de Graaf.

Verkeerschaos

Of het boerenprotest tot een verkeerschaos gaat leiden, is volgens Van de Graaf lastig te voorspellen. ,,Voor de boeren zijn er voldoende alternatieven om buiten de snelweg om naar Den Haag te gaan.’’ Rijkswaterstaat verwacht een zware ochtendspits. Zware buien en het protest kunnen ertoe leiden dat de altijd al drukke ochtendspits tot extra reistijd leidt, meldt Rijkswaterstaat.

Ook de avondspits kan drukker verlopen, omdat de buienkans in de tweede helft van de middag vooral in het zuiden van het land fors toeneemt. Die buien gaan mogelijk vergezeld van onweer en hagel. Rijkswaterstaat wijst erop dat ook de naar huis terugkerende boeren tijdens de avondspits voor extra drukte kunnen zorgen.

Arjen Schuiling verwacht dat er zo'n tweeduizend tractoren worden ingezet. ,,Die regen is voor ons een groot voordeel, dan zijn er namelijk nog meer boeren. Want dan kunnen we het land niet op om te werken en gaan de meesten alsnog protesteren. We verwachten zo'n tienduizend demonstranten, sommige collega's hebben het al over ‘het protest van de eeuw’.’’

Schuiling en zijn mede-actievoerders willen de honderden voertuigen dus in de stad parkeren, inclusief het Malieveld. ,,Desnoods parkeren we een deel van de trekkers in Scheveningen, maar de rest gaat toch echt het centrum in.’’

Dierenactivisten

Het programma op het Malieveld begint om 13.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Leden van Agractie zullen het woord voeren, net als landbouwminister Carola Schouten en voormalig staatssecretaris Henk Bleker. Tijdens het boerenprotest zijn er ook twee demonstraties van dierenactivisten. De eerste betoging van de dierenactivisten begint om 13.00 uur dicht bij het Malieveld, op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Die eerste betoging is een initiatief van Direct Action Everywhere. Dat is een organisatie die zich sterk maakt voor een wet voor dierenrechten. De tweede actie wordt gehouden door de groep Civilian Outreach. Activisten tonen dan aan het winkelend publiek beelden uit de veehouderij en van slachthuizen.