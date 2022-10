Club van 27: legendarische artiesten die groots en meeslepend, maar ook kort, leefden

Bij de ‘Club van 27’ past een disclaimer van jewelste. Want natuurlijk is het opmerkelijk dat vernieuwende wereldsterren als Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain en Amy Winehouse op 27-jarige leeftijd het tijdelijke met het eeuwige verwisselden, met in de meeste gevallen mysterieuze verhalen rond hun dood.

Tegelijkertijd is het gewoon tragisch toeval, bleek uit Australisch onderzoek naar het overlijden van ruim 12.000 muzikanten. Die speurtocht illustreerde vooral dat het muzikantenbestaan niet per se goed is voor je gezondheid. In de VS leven muzikanten gemiddeld 25 jaar korter dan de doorsnee bevolking. De meeste muzikanten sterven echter niet op hun 27ste; wel was er een piekje te zien onder 56-jarige muzikanten.

Toch spreekt de Club van 27 bij miljoenen mensen nog steeds enorm tot de verbeelding, getuige de boeken, documentaires en complottheorieën die over de mythische club verschenen. Godfried Nevels, schrijver van het boek Forever 27 – The infamous club of 27, deed er vrolijk aan mee, hoewel hij zelf altijd al sceptisch was. ,,En door het schrijven van het boek ben ik alleen maar sceptischer geworden: het is gewoon toeval dat een aantal wereldsterren, krachtige persoonlijkheden ook nog, ons op 27-jarige leeftijd hebben verlaten. Het helpt bij de mythevorming dat er in veel gevallen vraagtekens rond hun dood waren. Maar met een beetje moeite zou je ook een club van 26- of 28-jarigen kunnen maken.’’

Quote De levensfase van een eind twintiger kan heel heftig zijn Godfried Nevels, Forever 27 – The infamous club of 27

Grote kans

Daarbij haalt Nevels een punt van belang aan: uit Brits onderzoek (2011, British Medical Journal) bleek dat muzikanten een twee tot drie keer grotere kans hebben om te overlijden dan niet-muzikanten. En in de jaren 70 en 80 overleden opvallend veel grote muzikanten tussen hun 20ste en 40ste; een effect dat eind jaren 80 verdwijnt. De wetenschappers verklaren dat door de opkomst van betere behandelingen tegen overdoses heroïne. Daar komt nog iets bij, denkt Nevels: ,,Zeker als je opeens te maken krijgt met veel roem, geld, je bent verslavingsgevoelig én je hebt niet de juiste mensen om je heen, kan de levensfase van een eind twintiger heel heftig zijn.’’

Heftig zijn de verhalen van de sterren die Nevels in zijn boek beschrijft. Naast de grote sterren van de Club van 27 besteedt hij ook aandacht aan minder bekende goden als Pete Ham van Badfinger (‘letterlijk kapot gemaakt door zijn manager’, aldus Nevels) en Richey Edwards (1967–1995) van de Manic Street Preachers. ,,Hij verdween op 27-jarige leeftijd en is inmiddels wel doodverklaard, maar zijn lichaam is nog altijd niet teruggevonden.’’

Ze passen in het rijtje ‘extreem talentvol’ en ‘snel uitgedoofd’. Hoewel dat uitgedoofd niet helemaal waar is, aldus Nevels, die voor zijn boek nabestaanden interviewde over de overleden helden. Nevels: ,,Voor veel mensen zijn ze nog steeds een inspiratiebron. Je zou over Hendrix, Morrison of Cobain kunnen zeggen dat ze in 27 jaar meer hebben betekend dan veel artiesten die wél heel oud zijn geworden.’’

De bekendste namen

Robert Johnson (1911–1938)

Postuum gezien als ‘de grondlegger van de blues’ en voorbeeld voor artiesten als Bob Dylan, Eric Clapton en The Rolling Stones. Virtuoze gitarist, die wellicht overleed door het consumeren van vergiftigde (illegale) whisky.

Brian Jones (1942–1969)

Inspirator, voorman en naamgever van The Rolling Stones die van grote man (‘No Jones, No Stones’) uitgroeide tot onhandelbaar bandlid. Een maand nadat de andere bandleden van The Rolling Stones hem vanwege buitensporig drank- en drugsgebruik uit de band zetten, verdronk Jones in het zwembad bij zijn eigen huis.

Jimi Hendrix (1942-1970)

Vernieuwer en onnavolgbaar in meerdere opzichten. En dat zou hij nog altijd zijn geweest, laat Leon Hendrix – de jongere broer van Jimi – weten in het boek van Nevels: als Jimi nog zou leven, zou hij symfonieën schrijven. Hendrix stikte in zijn eigen braaksel nadat hij de slaappillen van zijn vriendin innam.

Janis Joplin (1943–1970)

Als student in Austin ooit verkozen tot ‘lelijkste man van de campus’ vluchtte Janis na haar ongelukkige jeugd naar hippiestad San Francisco. Met haar bluesy muziek groeide ze uit tot een ster, die niet van geestverruimende middelen af kon blijven. Ze overleed aan een dosis ‘foute’ heroïne.

Jim Morisson (1943–1971)

Poëet en leadzanger van The Doors, die hij samen met een vriend in 1965 oprichtte. Ontwikkelde een serieus drankprobleem, wat leidde tot bizar gedrag op het podium – als hij al verscheen bij optredens. Liet het leven in Parijs na een overdosis heroïne.

Kurt Cobain (1967–1994)

Grunge-icoon en mede-oprichter van Nirvana. Cobain had grote moeite met het sterrendom - klassiek verhaal van de artiest die eigenlijk niet beroemd wilde worden en vluchtte in geestverruimend spul. Zijn dood (vermoedelijk zelfdoding) is omgeven met vraagtekens, ook al omdat Cobain zoveel drugs in zijn lijf had dat het nagenoeg onmogelijk zou zijn om een trekker over te halen.

Amy Winehouse (1983–2011)

‘Ik ben mijn ergste criticus. Als het me niet lukt om te doen wat ik had willen doen, ben ik geen gelukkig meisje’, vertelde Amy Winehouse enkele maanden voor haar dood. De Britse zangeres met dominante vader veroverde de wereld met een mix van soul, R&B, reggae en jazz, maar kwam de laatste jaren van haar leven vaker in het nieuws vanwege haar drugsverslaving en andere schandalen. Waarschijnlijk overleden aan overmatig alcoholgebruik.

Forever 27: The Infamous Club of 27 – Godfried Nevels (Tdm Publishing)

