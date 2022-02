Clubs gaan open tijdens De nacht staat op: Poppodium 013 in Tilburg ontvangt boete

De eerste clubs hebben in het kader van de actie De nacht staat op zaterdagavond de deuren geopend, tegen de coronamaatregelen in. Bij Poppodium 013 in Tilburg druppelden even na 21.00 uur de eerste bezoekers binnen. Bij Patronaat in Haarlem liep het storm, maar handhavers hebben ondertussen ingegrepen.

In Utrecht trapt club Ekko af om 21.00 uur. Langzaamaan druppelen jongeren binnen. Ook proberen mensen aan de deur vergeefs nog aan een kaartje te komen. Helaas uitverkocht, zeggen de beveiligers. Als iedereen komt, is Ekko straks voor een derde gevuld. ‘Ik heb er zin in’, roept een vrouw blij. ,,Het is veel te lang geleden. Ik was vanavond zelfs een beetje nerveus.” En een andere bezoeker: ,,Ik kan het niet geloven dat we zo gaan dansen. Het lijkt wel 800 jaar geleden. Ook al is het maar een uurtje, dan hebben we dat maar vast meegepakt.”

Aan de deur moeten de bezoekers hun coronatoegangsbewijs tonen. De stappers zijn in opperste stemming. ,,Het is voor het eerst dat wij weer in twee jaar kunnen stappen in een club. Ik hoop dat we het zo laat mogelijk kunnen maken”, zegt Kelly Tijhuis. Zij heeft het uitgaan enorm gemist. ,,Dit is zo goed voor onze mentale gezondheid”, aldus Tijhuis die als fractiemedewerker bij de lokale partij Student & Starter werkt.

Net zoals bij Ekko zijn in Utrecht ook De Helling, dB’s, Café der Kunsten en club Basis van plan om vannacht ‘zo lang mogelijk’ mee te doen aan de landelijk protestactie De Nacht Staat Op. En overal zal het vanavond afwachten zijn hoe lang de deuren open mogen blijven.

Poppodium 013 in Tilburg heeft zaterdagavond een boete van 10.000 euro gekregen omdat de club in strijd met de coronaregels na 22.00 uur open was. Boa’s die kwamen controleren, legden de boete op, zegt een woordvoerder van 013.

Het feest gaat wel door. Er zijn nu 1000 mensen binnen. 013 verkocht 1400 kaartjes voor de avond die werd georganiseerd als protest tegen de coronamaatregelen. Bij de kassa staan veel mensen die nog een kaartje willen kopen, maar de avond is uitverkocht.

De woordvoerder verwacht niet dat handhavers nog terug zullen komen om een einde te maken aan het feest. Dat zou volgens hem tot problemen kunnen leiden omdat honderden mensen dan in een keer op straat komen te staan.

Feest in Patronaat beëindigd

Patronaat in Haarlem was het erg druk. Ondertussen hebben handhavers daar de feestelijkheden beëindigd. Om 22.45 uur sommeerden boa’s de club om te stoppen met de optredens, zegt directeur Jolanda Beyer. “We hebben gevraagd of we nog even door konden gaan, maar dat was geen optie.”

Daarop ging ze het podium op en vroeg het publiek om de club te verlaten. Volgens Beyer verloopt dat rustig. Boa’s bleven wel in de buurt om te kijken of iedereen ook echt de club verliet.

Het Patronaat hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd als de club geen gehoor zou geven aan het bevel te stoppen met het feest. Beyer zegt blij te zijn dat het Patronaat ruim anderhalf uur open is geweest. “Daar ben ik de burgemeester een beetje dankbaar voor.”

‘Het wordt een gekkenhuis’

Op het Leidseplein in Amsterdam staan er voor onder andere de Chicago Social Club en Jimmy Woo lange rijen mensen om naar binnen te komen. ‘Het wordt een gekkenhuis’, aldus een medewerkster bij een van de deuren. Geïnteresseerden die op de bonnefooi proberen binnen te komen worden teleurgesteld, alle clubs in de hoofdstad die meedoen aan de actie zijn uitverkocht.

Pieter de Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club en een van de initiatiefnemers van De nacht staat op noemt de actie ‘nu al succesvol’.

Rotterdam

In Rotterdam zijn bezoekers al binnen bij poppodium Rotown. Er zijn geen tickets meer beschikbaar, alles is uitverkocht, vertelt een medewerker. Ook cafés in de omgeving van de club hebben de deuren nog niet gesloten in de Maasstad, hoewel ze dat volgens de coronaregels vanaf 22.00 uur hadden moeten doen.

Ook bij club Annabel en cultuurpodium Perron staan geval al rijen. De politie houdt een oogje in het zeil. Eerder deze week waarschuwde de gemeente Rotterdam clubs die in de nacht van zaterdag op zondag mee willen doen aan de protestactie. ,,Een echt protest na tien uur mag, maar gewoon open zijn en een biertje tappen en dansen mag niet. Dat is echt in strijd met de coronaregels.’’

Nachthoreca in onder meer Groningen en Zwolle hebben eerder vandaag laten weten dat ze niet de deuren zullen openen omdat ze zich de te betalen dwangsommen niet kunnen veroorloven.