CNV roept kemphanen in kinderopvang op: ‘Kom aan tafel en sluit cao-deal’

Vakbond FNV Zorg & Welzijn en de werkgevers in de kinderopvang moeten een serieuze poging gaan doen om hun cao-conflict op te lossen vóór 1 juli. Die opmerkelijke oproep doet een andere vakbond, CNV Zorg & Welzijn, richting beide kemphanen. Want bij de estafettestakingen die vanaf dan uitbreken, is niemand in de sector gebaat.

De cao-onderhandelingen in de kinderopvang zitten momenteel muurvast. Dus komt CNV-onderhandelaar Hans de Jong nu met een oproep: ,,Laten we weer gesprekken starten om een oplossing te vinden. Het is nog geen 1 juli, dus ik hoop dat we voor die tijd tot elkaar kunnen komen. Dat zou zeer wenselijk zijn.”

Er ligt een eindbod van de werkgevers in de kinderopvang dat de leden van CNV Zorg & Welzijn wél in meerderheid hebben aanvaard, maar de actieve achterban van FNV Zorg & Welzijn niet. Vorige week liep een ultimatum van de FNV richting werkgevers af. Het voornemen is nu dat boze medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang vanaf volgende week donderdag het werk neerleggen.

De aanpak van de hoge werk- en regeldruk is voor de werknemers het belangrijkste struikelblok bij de cao-onderhandelingen. Werkgeverskoepels BK en BMK hebben meerdere maatregelen voorgesteld om de werkdruk te verminderen, maar ze zeggen binnen de cao weinig te kunnen doen aan de enorme regeldruk voor personeel in de kinderopvang. Daarvoor zijn gesprekken met Sociale Zaken en toezichthouder GGD nodig.

Patstelling doorbreken

FNV Zorg & Welzijn ziet niets in zo’n langlopend traject en gooide vorige week olie op het vuur door te spreken over intimidatie door de werkgevers. De Jong vindt het echt het beste als de huidige ‘patstelling’ wordt doorbroken en zoveel mogelijk partijen tot een cao-overeenkomst komen waarin iedereen zich goed kan vinden.

De Jong: ,,Wat mij betreft sluit de FNV zich daar ook bij aan. En als het onderhandelingsresultaat uiteindelijk op bepaalde punten verbeterd kan worden, ben ik daar natuurlijk ook niet op tegen. Dat zult u begrijpen.”

De CNV-onderhandelaar geeft aan dat ook zijn achterban niet onverdeeld positief stond tegenover het eindbod van de werkgevers. ,,Het was zeker geen Noord-Koreaanse uitslag. Dat betekent dat er ook bij onze achterban zorgen blijven bestaan over de enorme werk- en regeldruk in de kinderopvang.”

Medewerkers uit de kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang voerden 18 juni in Utrecht actie tegen de hoge werkdruk: