Co de Roodt (86) verovert opnieuw harten: ‘Ze blijft straks lekker binnen’

De zeldzame waarschuwing die het KNMI vandaag afkondigt doet veel Nederlanders automatisch denken aan de goedlachse Rotterdamse. Op WhatsApp gaat haar foto weer rond en op Twitter vragen sommigen zich af hoe het met haar gaat. Goed, zegt Chavenne. ,,Natuurlijk heeft ze haar kwaaltjes, maar ze is nog hartstikke gezond! Ze komt veel buiten, maakt veel ommetjes en is nog helder van geest. Mijn oma heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, dus ze kan niet echt stilzitten. Dat is waarom ze ook altijd een bekend gezicht is geweest in de wijk. Ze is erg geliefd.”



Dat Co over een dosis aan zelfspot beschikt, liet ze drie jaar geleden al blijken. Ze grapte: ’Ik blijf lekker binnen, want ik ben blijkbaar gevaarlijk!’” Met de huidige weersverwachtingen is ze dat naar verluidt weer van plan, zegt Chavenne. ,,Zij blijft echt wel binnen dit weekend. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ze kan het zich niet veroorloven om uit te glijden, of zo. Dan is ze nog verder van huis.”