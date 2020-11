COA wil asielzoekers onderbrengen in hotels en vakantieparken

De verwachting van het COA is dat gemeenten het komende jaar voor 27.000 asielzoekers een woning moeten vinden, terwijl daar al een tekort aan is. Er is meer woonruimte voor deze groep nodig omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een achterstand in asielzaken aan het wegwerken is. Een oplossing wordt onder meer gezocht in tussenvoorzieningen of doorstroomwoningen voor vergunninghouders. Ook gaat er mogelijk geld van het COA naar gemeenten die snel vergunninghouders opnemen.