COC wil nog dit jaar verbod op ‘homogenezing’: ‘We hebben lang genoeg gewacht’

Inzitten­den hebben engeltje op schouder bij verkeerson­ge­val in Enschede

13:46 Het mag een wonder heten dat er niemand gewond is geraakt bij het ongeval op de Oostweg in Enschede. Een auto sloeg daar zaterdagmiddag over de kop en meerdere inzittenden werden door de brandweer uit het voertuig gehaald.