Coca Cola-kersttruck rijdt door Nederland

Vetzucht

De bijzondere truck is niet onomstreden. Zo zijn gezondheidsorganisaties in Groot-Brittannië vorig jaar in opstand gekomen tegen de wagen. De Engelse overheid roept lokale overheden op om goed na te denken of de kerstkaravaan van de suikerdrank wel past bij de pogingen om vetzucht en tandbederf bij jongeren tegen te gaan.



In Groot-Brittannië verdedigde de frisdrankgigant de toer. ,,We krijgen juist veel positieve opmerkingen vanuit de bevolking.’' Coca-Cola Nederland zegt de vrachtwagen niet te veranderen vanwege ‘de rijke geschiedenis en herkenbaarheid’. ,,Maar we bewegen absoluut mee met de wensen van consumenten, door bijvoorbeeld blikjes uit te delen met Coca-Cola zero.’' Dat is de suiker- en calorievrije variant van de frisdrank.