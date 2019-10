Cocaïne dealen, moord en nu kroongetuige: het verhaal van Tony de G.

Interview Angela Schijf: Ik stond zo sexy op foto’s, terwijl ik nog een kind was

6:00 Naar ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, de serie waarin ze als 15-jarige begon, kijkt Angela Schijf (40) niet meer; die tijd is geweest. Nu is ze te zien in ‘Flikken Maastricht’, ‘Meisje van plezier’ en in het theater, waar ze haar liefde voor klassieke muziek deelt met kinderen. ,,Ik maakte er pas veel later kennis mee.’’