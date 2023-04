Cocaïne opgelost in voetbalshirtjes of cacao: recordaantal cokewasserijen opgerold

In totaal rolde de politie in 2022 liefst 105 druglabs op, blijkt uit het Nationaal Overzicht Drugslocaties. Het ging met name om labs waar amfetamine (speed), crystal meth of MDMA (xtc) werd geproduceerd. Maar vooral het aantal opgerolde cokewasserijen valt op: zeventien stuks. Het is volgens deskundigen nog maar eens het bewijs dat drugscriminelen steeds vaker hun coke chemisch verstoppen in onopvallende producten.

In landen in Zuid-Amerika worden de drugs via chemische processen in producten ‘gewassen’, om die er - eenmaal in Nederland - weer uit te halen. Op die manier is de coke niet te zien op scans van havencontainers bij de douane en kunnen speurhonden die vaak niet detecteren. De link met de haven van Rotterdam blijkt ook de vindplek van de labs: het gros vond de politie in Zuid-Holland en West-Brabant. Zo werd in Steenbergen een cokewasserij opgerold waarbij tien Colombianen in de boeien werden geslagen. Ze sliepen op matrassen in een pipowagen en in drie koepeltentjes bij het lab. In oktober stuitte de politie op een cokelab in Nieuwerkerk aan den IJssel. Er werd verstopte cocaïne uit cacao gehaald.