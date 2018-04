Code geel afgekondigd vanwege 'pittige onweersbuien'

Weervrouw Hanneke Luijting van Weerplaza meldt dat de zwaarste exemplaren vermoedelijk in het Zuiden, Oosten en Zuid-Oosten van het land zullen voorkomen. Daarbij komen dan hagel en windstoten tot 75 kilometer per uur voor. ,,Het gaat om stapelwolken die vrij snel uitgroeien tot onweersbuien. Dat kan overal gebeuren.''

De buien vormen de afsluiting van een periode met warm weer. ,,Het onweer dooft in de loop van de avond weer uit. Morgen zal het overal zo'n tien graden kouder zijn dan vandaag'', aldus Luijting. ,,Er is sprake van een omslag in het weertype. Het wordt fris lenteweer.''

Eerder op de dag ontsnapte Nederland juist aan hevige onweersbuien. De buien die richting Amsterdam en Den Haag koersten, ontwikkelden zich in tegenstelling tot wat de voorspellers dachten pas boven Duitsland tot zware onweersbuien.

Warmste 22 april

Vandaag was het nog de warmste 22 april ooit gemeten sinds de metingen in 1901 begonnen. In De Bilt werd het om 16.50 uur 26,5 graden. Daarmee sneuvelde het record van 26,3 graden uit 2011.

In het hele binnenland was het zondag zomers warm met maxima van 25 tot 28 graden. De hoogste temperatuur tot dusver werd genoteerd in Lelystad met 27,9 graden. In de kustprovincies is het met 21 tot 25 graden minder warm.

Het is al het vijfde datum-warmterecord in De Bilt van dit jaar en het vierde warmterecord van april. Op donderdag 19 april werd in De Bilt 27,4 gemeten, waarmee het datumrecord uit 1988 sneuvelde.