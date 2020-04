Code geel in deel van het land wegens onweer en windstoten

video Grootste kroegbaas van Nederland: ‘We gaan uiterlijk 1 juni open’

21:38 De grootste kroegbaas van Nederland is het zat. Als er niet snel meer geld volgt, gooit hij zijn kroegen per 1 juni open. Hij roept andere horecaondernemers op hetzelfde te doen. ,,Gebeurt er niets, dan gaan we kapot.”