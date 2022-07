Code geel in drie provincies vanwege hitte én onweersbuien met hagel en veel regen

De buien worden in de loop van de dag verwacht en kunnen zich komende nacht ook op andere plaatsen voordoen. Hier kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder van ondervinden, waarschuwt het KNMI. Volgens Weerplaza moeten we rekening houden met tussen de 30 en 50 millimeter regen. Lokaal kan dat zelfs meer zijn. In het westen is het al op veel plekken al bewolkt en kan het vanmorgen al gaan regenen.



In heel het land geldt voor de rest van de dag ook nog code geel vanwege de hitte. Op veel plekken is het nu al boven de 25 graden. Vooral in het noorden en oosten gaat de zon flink schijnen, waardoor het daar met 30 tot 32 graden tropisch warm wordt. Voor de rest van het land is de verwachting dat het kwik in de loop van de dag wat omlaag gaat, en de hitte verdreven wordt.



Het is vandaag wel veel vochtiger in de lucht, zeker in gebieden waar regen gaat vallen. Hierdoor voelt het beduidend broeieriger en klammer aan dan gisteren. Ook vannacht en morgen komen verspreid over het land nog wat buien voor. Met 20 tot 24 graden wordt het morgen nergens meer zomers warm.