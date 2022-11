Code geel in groot deel van het land vanwege dichte mist

Koudere lucht vindt halverwege de week zijn weg richting ons land en dat merken we later in de week aan de temperatuur. ,,Middagtemperaturen van hooguit 5 graden lijken het maximaal haalbare en vorst in de nachten is realistisch, zeker in de buitengebieden", aldus weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Op basis van de laatste weerkaarten worden rond Sinterklaas nu de laagste temperaturen voorzien.”